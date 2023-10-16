Добро пожаловать на мой акаунт!
Хорошо владею русским, украинским, и знания английского на уровень В1. C радостью буду вам помогать! Хорошо нахожу общий язык с людьми Всегда саморазвиваюсь, люблю учиться чему то новому, был опыт работы в переводе текстов, написании отзывов. Буду рада сотрудничать.
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#1212
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Отзывы заказчиков
$1
10 баллов
2 года назад
Украинский языкНаписание обзоров
Швидко та якісно виконана робота
Ответный отзыв
Приємно співпрацювати. Чесний замовник.
Копирайтинг
1 отзыв
$5/час
от $1от 1 дня
#816
Транскрибация
нет отзывов
$3/час
от $1от 1 дня
#319
Рерайтинг
нет отзывов
$3/час
от $1от 1 дня
#545
Переводы
нет отзывов
$3/час
от $1от 1 дня
#1602