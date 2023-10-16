Viktoria-1010

Виктория Никитина Viktoria-1010

 
23 года
2 года на фриланс-бирже
Была
год назад

Добро пожаловать на мой акаунт!

Хорошо владею русским, украинским, и знания английского на уровень В1. C радостью буду вам помогать! Хорошо нахожу общий язык с людьми Всегда саморазвиваюсь, люблю учиться чему то новому, был опыт работы в переводе текстов, написании отзывов. Буду рада сотрудничать.

#24Украинский язык
#58Написание обзоров
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средняя оценка
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процент рекомендаций
#1212
рейтинг фрилансера
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0 из 5

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Отзывы заказчиков

marta_stepanets
Марта 
30 лет
2 года в сервисе
Была
16 дней назад
$1
10 баллов
2 года назад
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Украинский языкНаписание обзоров
Швидко та якісно виконана робота
Приємно співпрацювати. Чесний замовник.
Ответный отзыв
Копирайтинг
1 отзыв
$5/час
от $1от 1 дня
#816
Транскрибация
нет отзывов
$3/час
от $1от 1 дня
#319
Рерайтинг
нет отзывов
$3/час
от $1от 1 дня
#545
Переводы
нет отзывов
$3/час
от $1от 1 дня
#1602