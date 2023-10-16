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Хорошо владею русским, украинским, и знания английского на уровень В1. C радостью буду вам помогать! Хорошо нахожу общий язык с людьми Всегда саморазвиваюсь, люблю учиться чему то новому, был опыт работы в переводе текстов, написании отзывов. Буду рада сотрудничать.