ViktoriaFiesta

Диктор

Меня зовут Виктория. Творчество - это моя любовь с самого детства. Только трудно было понять, куда податься? Поэтому я пробовала все.

Танцы, вокал, музыка, актерское мастерство, рукоделие и надолго я

остановилась в школе ораторского мастерства. Проучилась я там 4 года и

пришло время все таки выбирать кем я хочу стать. Все мои увлечения

сплотились в профессии режиссер и потом в ВУЗЕ, я провела еще 4 года.

Вот теперь я работаю в индустрии досуга и параллельно веду праздники

любого масштаба. Но как то этого мало. Сейчас еще прокачиваю себя в

федеральной школе радио, что меня и подтолкнуло к работе диктора. Хочу

что б мог голос не только мог говорить «Горько» но и мог быть вам

полезен. Еще один приятный бонус – я положительно отношусь к критике.