ViktoriaMarkova

Требуется изготовить пакеты для бренда женской одежды ( цвета:чёрный,белый,красный) с логотипом. Первичный тираж -100 шт. Желаемый размер 45*25*25 при возможности.
Дизайн продукции8 заявок
Закрыт
5 лет назад
Требуется изготовить пакеты для бренда женской одежды ( цвета:чёрный,белый,красный) с логотипом. Первичный тираж -100 шт. Желаемый размер 45*25*25 при возможности.
Необходимо разработать фирменный стиль и логотип для нового бренда женской одежды, уклон в премиальный сегмент. Есть название и философия бренда, плюс пару идей того,как это должно выглядеть, остается только оформить это в конечный вариант.