Виктория Тарасевич ViktoriaTarasViktoriaTaras
22 годаБеларусь/Минск
2 года на фриланс-бирже
Был
7 месяцев назад
Качественная работа с текстом и дизайн!
Профессиональный копирайтер. Работала в этой сфере более двух лет. Писала статьи и посты на различные темы: психология, ораторское мастерство, эзотерика, медицина. Текст -- это моя страсть, поэтому с удовольствием занимаюсь и рерайтом, и транскрибацией, и даже простым перепечатыванием.
Как дизайнер выполняла несколько работ по созданию lending page, а также отдельных UI-элементов(баннеров) в Figma. Параллельно обучаюсь фотошопу.
В данный момент я нарабатываю себе рейтинг, поэтому стараюсь качественно выполнять работу за символическую плату до полного удовлетворения клиента.
Я против войны в Украине!
Портфолио
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- Что делать, если у вас на выступление всего 4 минуты?нет просмотров
- Аллергический ринитнет просмотров
- Лендинг в Figma геометрическийнет просмотров
- Баннер в Figma Dotaнет просмотров
- Баннеры в Figma пеноблокинет просмотров
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- Лендинг в Figma Dota1 просмотр