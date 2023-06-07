Качественная работа с текстом и дизайн!

Профессиональный копирайтер. Работала в этой сфере более двух лет. Писала статьи и посты на различные темы: психология, ораторское мастерство, эзотерика, медицина. Текст -- это моя страсть, поэтому с удовольствием занимаюсь и рерайтом, и транскрибацией, и даже простым перепечатыванием.

Как дизайнер выполняла несколько работ по созданию lending page, а также отдельных UI-элементов(баннеров) в Figma. Параллельно обучаюсь фотошопу.

В данный момент я нарабатываю себе рейтинг, поэтому стараюсь качественно выполнять работу за символическую плату до полного удовлетворения клиента.