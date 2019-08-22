Viktoria_Asln

Кирилл очень быстро вышел на связь, вносил все необходимые поправки. Работать было очень комфортно, результатами довольна. Сотрудничество удалось! Очень хочу выделить общение (нужны были и созвоны, и демонстрация экрана), все понимал сходу! Минусы: Были проблемы со сроками из-за неполадок с интернетом, выпуск ролика задержали на 2 дня. Советую обращаться! Спасибо!