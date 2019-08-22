Viktoria_Asln

Нужно создать статью в википедии для музыкальной группы на русском и английском языке (с переводом помогу все сделать), только оформить.
Социальные сети (SMM и SMO)1 исполнитель
Закрыт
5 лет назад
Нужно создать статью в википедии для музыкальной группы на русском и английском языке (с переводом помогу все сделать), только оформить.
Нужно разместить текст на готовом видеоряде (синхронизация с аудио) до 19.09
Создать анимацию текста на статичном визуале, синхронизация с аудиодорожкой.
Анимация текста для песни