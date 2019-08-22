Viktoria_Asln

Виктория Viktoria_Asln

 
30 лет
6 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$1
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

sitovkirill
Ситов 
23 года
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 отзывов
$6
10 баллов
6 лет назад
Lyrics Video
Оплата в срок, точное ТЗ, постоянное присутствие и гибкая коммуникация. Рекомендую!
Наша вторая работа с Кириллом и мы остались довольны! Были корректно внесены все необходимые правки, советовались по эффектам, Кирилл предлагал различные варианты. Сроки были комфортные, поэтому работали в достаточно спокойном режиме. Советую обращаться! Спасибо!
Ответный отзыв
sitovkirill
Ситов 
23 года
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 отзывов
$6
10 баллов
6 лет назад
Лирикс видео
Оплата в срок, точное и понятное ТЗ. Сотрудничеством доволен, рекомендую!
Кирилл очень быстро вышел на связь, вносил все необходимые поправки. Работать было очень комфортно, результатами довольна. Сотрудничество удалось! Очень хочу выделить общение (нужны были и созвоны, и демонстрация экрана), все понимал сходу! Минусы: Были проблемы со сроками из-за неполадок с интернетом, выпуск ролика задержали на 2 дня. Советую обращаться! Спасибо!
Ответный отзыв