👋Привет!
Меня зовут Виктория. Я считаю, что нужно заниматься тем, что тебе нравится, по этому я занимаюсь разработкой дизайна для сайтов: landing page, корпоративных, интернет-магазинов.
Кроме этого я занимаюсь отрисовкой логотипов, визиток, наружной рекламы.
В 2020г. я успешно прошла курсы "UI/UX Design" в IT-школе PeaPod (https://peapod.com.ua/ux-ui-design/)
После прохождения курсов дальше усовершенствовала свои навыки, обучалась, практиковалась.
Работаю в Figma, владею Adobe Photoshop.
Стиль в работе
В разработке дизайна делаю акцент в первую очередь на удобстве сайта, над его логикой. К работе отношусь максимально ответственно, уважаю ваше время по этому соблюдаю сроки.
Бесплатные правки
Все правки до утверждения макета я делаю бесплатно!
Кроме этого я спокойно отношусь к критике и просьбам. Если нужно что-то исправить - без проблем. Мне важно, чтобы все остались довольны результатом.
Всегда на связи
Я люблю свою работу, по этому принимаю заказы с Пн-Вс с 10:00 до 20:00.
Я не игнорирую своих клиентов и всегда готова ответить на появившиеся вопросы.
Мое портфолио : Behance
КонтактыПочта: [email protected]
Телефон (Viber, Telegram): +380630506462, +380683635295
Instagram: vikus_zem
Портфолио
- Дизайн приложения21 просмотр
- Сайт для кофейни33 просмотра
- Главная страница сайта43 просмотра
- Лендинг для выставки работ художника71 просмотр