Удобно, стильно и в срок!

👋Привет!

Меня зовут Виктория. Я считаю, что нужно заниматься тем, что тебе нравится, по этому я занимаюсь разработкой дизайна для сайтов: landing page, корпоративных, интернет-магазинов.

Кроме этого я занимаюсь отрисовкой логотипов, визиток, наружной рекламы.

В 2020г. я успешно прошла курсы "UI/UX Design" в IT-школе PeaPod (https://peapod.com.ua/ux-ui-design/)

После прохождения курсов дальше усовершенствовала свои навыки, обучалась, практиковалась.

Работаю в Figma, владею Adobe Photoshop.

Стиль в работе

В разработке дизайна делаю акцент в первую очередь на удобстве сайта, над его логикой. К работе отношусь максимально ответственно, уважаю ваше время по этому соблюдаю сроки.

Бесплатные правки

Все правки до утверждения макета я делаю бесплатно!

Кроме этого я спокойно отношусь к критике и просьбам. Если нужно что-то исправить - без проблем. Мне важно, чтобы все остались довольны результатом.

Всегда на связи

Я люблю свою работу, по этому принимаю заказы с Пн-Вс с 10:00 до 20:00.

Я не игнорирую своих клиентов и всегда готова ответить на появившиеся вопросы.

Мое портфолио : Behance﻿﻿

Контакты

Телефон (Viber, Telegram): +380630506462, +380683635295

Instagram: vikus_zem