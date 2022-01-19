Меня зовут Виктория. Работаю и развиваюсь в сфере графического дизайна, слежу за современными тенденциями. Отдаю предпочтение программе Adobe Illustrator. Создаю векторные и растровые изображения Также рисую от руки. Буду рада новым проектам!
Выполню работу качественно и в установленные сроки!
Портфолио
- Счастливый человек в прыжке15 просмотров
- Девушка в красном платье9 просмотров
- Банка клубничного варенья7 просмотров
- Лисенок в шарфе21 просмотр
- Девочка в платье15 просмотров
- Девушка, которая поет11 просмотров
- Мышка серая5 просмотров