Меня зовут Виктория. Работаю и развиваюсь в сфере графического дизайна, слежу за современными тенденциями. Отдаю предпочтение программе Adobe Illustrator. Создаю векторные и растровые изображения Также рисую от руки. Буду рада новым проектам!

Выполню работу качественно и в установленные сроки!