Viktoriia__L

Виктория Viktoriia__L

 
31 год
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад

Меня зовут Виктория. Работаю и развиваюсь в сфере графического дизайна, слежу за современными тенденциями. Отдаю предпочтение программе Adobe Illustrator. Создаю векторные и растровые изображения Также рисую от руки. Буду рада новым проектам!

Выполню работу качественно и в установленные сроки!

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