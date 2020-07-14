Дизайн на платформе Tilda

Pазрабатываю качественный дизайн, серьёзно отношусь к оговоренным срокам, люблю свою работу, всегда на связи ( в Telegram, WhatsApp). Постоянно прохожу курсы, развиваюсь.

Работаю по предоплате, вношу правки, изменения до полного утверждения.

Пишите - всё обговорим.

Опыт более 6 месяцев

Мои гарантии:

●соблюдения сроков

●качественная работа

●разумные цены

●общение и доброжелательность

Создам сайт для Вас и Вашего бизнеса (интернет магазина, портфолио и т.д.).

Присылайте ТЗ или пару примеров сайтов, которые Вам нравятся.