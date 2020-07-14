Дизайн на платформе Tilda
Pазрабатываю качественный дизайн, серьёзно отношусь к оговоренным срокам, люблю свою работу, всегда на связи ( в Telegram, WhatsApp). Постоянно прохожу курсы, развиваюсь.
Работаю по предоплате, вношу правки, изменения до полного утверждения.
Пишите - всё обговорим.
Опыт более 6 месяцев
Мои гарантии:
●соблюдения сроков
●качественная работа
●разумные цены
●общение и доброжелательность
Создам сайт для Вас и Вашего бизнеса (интернет магазина, портфолио и т.д.).
Присылайте ТЗ или пару примеров сайтов, которые Вам нравятся.
Действие аккаунта приостановлено!