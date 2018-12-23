VilkaM

Виолета Миронова VilkaM

 
36 летРоссия/Краснодар
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Дизайнер
  • разработка логотипов
  • разработка баннеров для сайта
  • листовки
  • визитки
  • упаковки
  • брендирование автомобилей
  • разработка наружной рекламы
Баннер для сайта
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