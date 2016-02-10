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Отзывы заказчиков
$75
10 баллов
8 лет назад
Работа выполнена с пониманием сути задания. Логотип получится очень правильный, по нише проекта. P.S. Так как работа была конкурсная, о сроках и коммуникации речи не шло.
Ответный отзыв
Задание поставлено предельно ясно. Никаких проблем в работе не возникало.