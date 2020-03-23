Винсент Беккер VincentBekkerVincentBekker
27 летРоссия/Санкт-Петербург
4 года на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Редактор/писатель
Проф. области:
*Редактирование текстов/статей независимо от уровня сложности,
*Создание сценариев/сюжетов книг и видеоигр
*Написание стихотворений на различные темы
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Продающие тексты
нет отзывов
$5/час
от $5от 5 дней
нет рейтинга
Редактирование и Корректура
нет отзывов
$3/час
от $3от 3 дней
нет рейтинга