VincentBekker

Винсент Беккер VincentBekker

 
27 летРоссия/Санкт-Петербург
4 года на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Редактор/писатель

Проф. области:

*Редактирование текстов/статей независимо от уровня сложности,

*Создание сценариев/сюжетов книг и видеоигр

*Написание стихотворений на различные темы

Обращайтесь, принимаю все заказы и незамедлительно приступаю к выполнению!

Продающие тексты
нет отзывов
$5/час
от $5от 5 дней
нет рейтинга
Редактирование и Корректура
нет отзывов
$3/час
от $3от 3 дней
нет рейтинга