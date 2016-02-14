Винсент Vincent_SandersVincent_Sanders
31 годРоссия/Екатеринбург
8 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Чертежи в AutoCAD (архитектурные, электрические схемы)
Выполню чертежи в AutoCAD в сжатые сроки. Архитектурные чертежи (в т.ч. под визуализацию), электрические схемы.
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Адрес сайта конструкторского бюро, с которым я работаю в настоящее время vs-1.biz (заказ могут выполнить другие специалисты если я занят в момент поступления заказа)
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Чертежи и Схемы
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$500/час
от $300от 5 часов
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