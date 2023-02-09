Violeta_Banel

Бренд дизайнер

Меня зовут Виолетта.

Я разрабатываю уникальные иллюстрированые и шрифтовые логотипы, фирменный стиль для брендов, полиграфию, а так же занимаюсь созданием креативных иллюстраций для различных вещей.

В 2019 году я закончила Вильнюсский колледж технологии и дизайна и получила диплом бакалавра по специальности графический дизайнер. Обучение длилось 4 года (1 год академический отпуск).

В 2021 году прошла курсы поставщика мультимедийных услуг в Tobulek.info, а так же периодически прохожу обучения в сфере графического дизайна и творческих отраслях.

С 2018 года я активно помогаю брендам визуально выделяться среди конкурентов и находить свои особенности с помощью дизайна.

К каждому бренду/компании я подхожу индивидуально и анализирую множество информации, чтобы отразить в дизайне те аналогии и образы, которые привлекут внимание ваших клиентов.

Я полностью погружаюсь в процесс работы над проектом, поэтому вы можете быть уверены, что получите особенный/уникальный результат!