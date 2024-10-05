Эксперт в области No-Code разработки & UI/UX

No-Code разработчик с 2-летним опытом и 5-летним опытом разработки на Javascript и Python.

С конца 2022 года я предоставляю свои фриланс-услуги в качестве No-Code разработчика и UI/UX дизайнера.

Мои услуги как No-Code разработчика включают создание сайта или приложения «под ключ», верстку сайта и поддержку сайта на No-Code платформах.

Мой основной стек разработки включает следующие No-Code платформы:

- Bubble.io

- Webflow.io

- FlutterFlow.io

У меня есть опыт в:

- написании HTML/CSS и Javascript кода и использование их наряду с различными No-Code инструментами;

- интеграции со сторонними сервисами через API и создание вебхуков (Zapier, Make).

Мои недавние проекты и проекты, в которых я принимал участие, связаны с разработкой различных агрегаторов бронирования, интернет-магазинов и различных лендинговых страниц.