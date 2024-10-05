No-Code разработчик с 2-летним опытом и 5-летним опытом разработки на Javascript и Python.
С конца 2022 года я предоставляю свои фриланс-услуги в качестве No-Code разработчика и UI/UX дизайнера.
Мои услуги как No-Code разработчика включают создание сайта или приложения «под ключ», верстку сайта и поддержку сайта на No-Code платформах.
Мой основной стек разработки включает следующие No-Code платформы:
У меня есть опыт в:
- написании HTML/CSS и Javascript кода и использование их наряду с различными No-Code инструментами;
- интеграции со сторонними сервисами через API и создание вебхуков (Zapier, Make).
Мои недавние проекты и проекты, в которых я принимал участие, связаны с разработкой различных агрегаторов бронирования, интернет-магазинов и различных лендинговых страниц.
Портфолио
- Vsee.kz2 просмотра
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- FitFlexнет просмотров
- ExpenGeniusнет просмотров
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