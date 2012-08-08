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Отзывы заказчиков
$150
0 баллов
11 лет назад
Взял - отказался - подставил. Зачем?
$1000
0 баллов
11 лет назад
Сначала Игорь показался очень компетентным и ответственным исполнителем. По истечению срока выполнения демо-версии программы, как было оговорено вначале, просто исчез, отказавшись от проекта без объяснения причин, сказав, что уже занимается другим проектом и времени на данный проект у него нет. Пустая трата времени, а не работа. Очень не ответственный и халатный исполнитель.
$100
0 баллов
11 лет назад
Игорь сначала показался компетентным исполнителем, заявил, что уже реализовывал подобные проекты, но как только взялся за проект начались проблемы: попросил увеличения заявленного им же срока, игнорировал сообщения по всем контактам. в конце концов исполнитель отказался от проекта - очень жаль, я надеялся на тебя