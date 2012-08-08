VirgiL

Петр Иванов VirgiL

 
36 летРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы заказчиков
MikeVid
33 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$150
0 баллов
11 лет назад
Программа для работы с фотокамерой (аналог)
Взял - отказался - подставил. Зачем?
yegor_g
Егор 
35 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$1000
0 баллов
11 лет назад
OpenVPN client
Сначала Игорь показался очень компетентным и ответственным исполнителем. По истечению срока выполнения демо-версии программы, как было оговорено вначале, просто исчез, отказавшись от проекта без объяснения причин, сказав, что уже занимается другим проектом и времени на данный проект у него нет. Пустая трата времени, а не работа. Очень не ответственный и халатный исполнитель.
millennium11
42 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$100
0 баллов
11 лет назад
Ложные параметры ПК
Игорь сначала показался компетентным исполнителем, заявил, что уже реализовывал подобные проекты, но как только взялся за проект начались проблемы: попросил увеличения заявленного им же срока, игнорировал сообщения по всем контактам. в конце концов исполнитель отказался от проекта - очень жаль, я надеялся на тебя