Сначала Игорь показался очень компетентным и ответственным исполнителем. По истечению срока выполнения демо-версии программы, как было оговорено вначале, просто исчез, отказавшись от проекта без объяснения причин, сказав, что уже занимается другим проектом и времени на данный проект у него нет. Пустая трата времени, а не работа. Очень не ответственный и халатный исполнитель.