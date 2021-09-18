Копирайтинг, рерайтинг, обработка и перевод текстов
Моя основная специализация - это:
Создание презентаций, схем и графиков, написание дипломов, курсовых, составление докладов/отчетов, копирайтинг, рерайтинг, спичрайтинг, расшифровка видео и аудио, академическое письмо, продающие письма, детские тексты, медицинские тексты, финансовые письма, обработка текста, автомобильные тексты, технические статьи, документалистика. Перевод тестов, знаю английский язык.
- Гарантирую выполненную работу;
- Я ценю ваше время и деньги, поэтому каждая работа всегда выполняется в срок.
- Быстро отвечаю и незамедлительно приступаю к работе;
- Коммуникабелен и прислушиваюсь к заказчику;
Обучение
Закончил Псковский Государственный институт по специальности "География"
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