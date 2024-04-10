Сделаю лендинг, который увеличит количество заказов на 50-390%

Меня зовут Александр, я из Ярославля. Опыт в дизайне и создании сайтов — 4 года.

Разработаю продающий дизайн для лендинга, который закроет 3 ключевые задачи:

1. Привлекательно и понятно покажет товар/услугу

2. Отличит от конкурентов

3. Принесет клиентов

Behance: https://www.behance.net/sobolev-design

Что мне потребуется для работы:

1. Текстовое задание (ТЗ) для работы или заполненный бриф.

2. Материалы, которые хотели бы видеть на своем сайте (изображения, иконки, текст).

3. Логотип в векторе или PNG (если есть)

В результате работы Вы получите:

1. Дизайн-макет в figma, подготовленный к адаптивной верстке.

2. Превью страницы в JPG.

3. Шрифты и все дополнительные материалы, используемые в работе.