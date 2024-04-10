Сделаю лендинг, который увеличит количество заказов на 50-390%
Меня зовут Александр, я из Ярославля. Опыт в дизайне и создании сайтов — 4 года.
Разработаю продающий дизайн для лендинга, который закроет 3 ключевые задачи:
1. Привлекательно и понятно покажет товар/услугу
2. Отличит от конкурентов
3. Принесет клиентов
Behance: https://www.behance.net/sobolev-design
Что мне потребуется для работы:
1. Текстовое задание (ТЗ) для работы или заполненный бриф.
2. Материалы, которые хотели бы видеть на своем сайте (изображения, иконки, текст).
3. Логотип в векторе или PNG (если есть)
В результате работы Вы получите:
1. Дизайн-макет в figma, подготовленный к адаптивной верстке.
2. Превью страницы в JPG.
3. Шрифты и все дополнительные материалы, используемые в работе.
Я против войны в Украине!
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