С/С++, PHP, HTML, CSS, JavaScript(Ajax), SQL;
E-mail: [email protected]
ICQ: 207-530-722
Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
16 лет назад
Виталий отличный специалист! в нем есть все качества того работника, которого мы с вами, заказчики, ищем. Виталий дисциплинированный - не срывает сроки. Берется за те проекты, в которых он уверен на 100%! Так что если он написал своё предложение на ваш проект, будьте уверены, проект в надежных руках. Удачной работы и карьеры Виталий! Ты хороший специалист. будем с тобой работать. с уважением, Артем Валерьевич ООО "Элетто" www.eletto-design.com
Ответный отзыв
Отличный работодатель, с которым приятно и просто работать. Работу оплатил, как и договаривались.