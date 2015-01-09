Vitaliy17

Виталик Vitaliy17

 
33 года
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Администрирование соц сетей.

В данный момент работаю удалённо в разных направлениях,главным образом занимаюсь администрированием соц-сетей ВК и т.д.  Также Контент -Менеджером,привлечению новых подписчиков,ведению групп,написанию интересных материалов на страничке или сайте.Отправление писем подписчикам и другую необходимую вам работу.Также хотел бы предложить Вам свою помощь в качестве Личного Помощника. Таким образом, я бы разгрузил Ваше время,для реализации новых идей и достижения поставленных целей.

Спасибо ,что уделили время .Буду рад любому вашему ответу.

Мои данные для связи.

Скайп vitaliy170557

Email   [email protected]

Стр.в ВК  https://vk.com/id33651652

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