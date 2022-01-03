Разработчик веб-интерфейсов, верстальщик.

Привет, меня зовут Виталий!

Создаю современные и быстрые веб-сайты, верстаю адаптивно со скоростью "Усэйна Болта".

Мои специализации:

верстка веб-интерфейсов, натяжка на WordPress

(лендинги, корпоративные сайты, интрнет-магазины)

В своей работе я использую последние технологии HTML | CSS3 | jQuery | Bootstrap | FlexBox | JS

На выходе Вы получаете адаптивную верстку которая корректно отображается на всех устройствах (от AppleWatch до широкоформатных телевизоров) и во всех популярных браузерах.

Если Ваш макет сделан без мобильной версии (для планшетов и моб.устройств), я сам создам адаптив не привлекая дизайнера и не переплачивая ему за это деньги.

Сайты сверстаны мной проходят тест Google Page Speed скорость загрузки которых на зеленой отметке, что положительно сказывается на поисковой выдаче.

Стоимость верстки рассчитывается по следующей формуле:

1000px высоты макета = 14$

натяжка на CMS = 18$

Разработка сайта под ключ (с использованием CMS WordPress)

Стоимость разработки рассчитывается для каждого проекта индивидуально.

от 250$ за проект.

Выбрав меня, Вы получаете партнера навсегда!