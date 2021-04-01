Требуется сделать транскрипцию видеоуроков по копирайтингу, из видео в текст на русском. Предлагайте пожалуйста ставки в рублях, бюджет небольшой, отвечу только предложившим минимальные ставки
Транскрибация107 заявок
Закрыт
2 года назад
Выполняю переводы статей, документов, веб-сайтов, видеоматериалов и др.
Примеры выполненных мною работ можно посмотреть здесь: http://perevodchik.strikingly.com
Требуется сделать транскрипцию видеоуроков по копирайтингу, из видео в текст на русском. Предлагайте пожалуйста ставки в рублях, бюджет небольшой, отвечу только предложившим минимальные ставки
Требуется учитель по обучению работе с CorelVideoStudio, для редактирования видео, нужно помочь с затруднительными нюансами.