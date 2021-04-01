Vitalyk

Виталий Косилов Vitalyk

 
43 годаИндонезия/Медан
11 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Переводы индонезийский, английский, украинский

Выполняю переводы статей, документов, веб-сайтов, видеоматериалов и др.

Примеры выполненных мною работ можно посмотреть здесь: http://perevodchik.strikingly.com

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Транскрипция видео

    Требуется сделать транскрипцию видеоуроков по копирайтингу, из видео в текст на русском. Предлагайте пожалуйста ставки в рублях, бюджет небольшой, отвечу только предложившим минимальные ставки

    Транскрибация107 заявок
    Закрыт
    2 года назад