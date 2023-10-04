Художник
Рисую портреты (карандашами, красками, цифровые), картины, иллюстрации( к книгам, открыткам и т.д.), огромный опыт работы традиционными материалами: масло, гуашь, акварель, простые и цветные карандаши, а так-же цифровая живопись и рисунок.
Портфолио
- Портрет на черной бумагенет просмотров
- Портретнет просмотров
- Pixel-artнет просмотров
- Натюрморт, маслонет просмотров
- Автопортрет в цифренет просмотров
- Портрет в стиле Dream art1 просмотр
- Портрет масломнет просмотров
- Цифровой портретнет просмотров
- Портрет девушкинет просмотров
Иллюстрации и Рисунки
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$2/час
от $6от 2 дней
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