Vito1943

Виталий Vito1943

 
30 лет
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Художник

Рисую портреты (карандашами, красками, цифровые), картины, иллюстрации( к книгам, открыткам и т.д.), огромный опыт работы традиционными материалами: масло, гуашь, акварель, простые и цветные карандаши, а так-же цифровая живопись и рисунок.

Портфолио

Иллюстрации и Рисунки
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$2/час
от $6от 2 дней
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