Художник

Рисую портреты (карандашами, красками, цифровые), картины, иллюстрации( к книгам, открыткам и т.д.), огромный опыт работы традиционными материалами: масло, гуашь, акварель, простые и цветные карандаши, а так-же цифровая живопись и рисунок.