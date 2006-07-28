Web-disegner
Добрый день,меня зовут Вика)
Я являюсь опытным и креативным веб-дизайнером,у меня в кармане более 30 успешных сайтов,к каждому сайту/дизайну индивидуальный подход.Постараюсь сделать вашу работу идеальной на 100%
Преимущества работы со мной:
1.Сделаю ваш заказ в кротчайшие сроки
2.Буду на связи 24/7
3.Я хорошо владею как Figma так и Тильда,так что могу перенести ваш дизайн в конструктор
4.Могу скинуть ссылку на начало работы,чтобы вы в режиме онлайн могли наблюдать за процессом
5.Если вы еще не до конца определились,какой вы хотите дизайн,то могу помочь с выбором
Если я вас заинтересовала,то пишите, буду рада поработать с вами 🙂
Я против войны в Украине!
Портфолио
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- Дизайн сайта для бровиста1 просмотр
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