Web-disegner

Добрый день,меня зовут Вика)

Я являюсь опытным и креативным веб-дизайнером,у меня в кармане более 30 успешных сайтов,к каждому сайту/дизайну индивидуальный подход.Постараюсь сделать вашу работу идеальной на 100%



Преимущества работы со мной:

1.Сделаю ваш заказ в кротчайшие сроки

2.Буду на связи 24/7

3.Я хорошо владею как Figma так и Тильда,так что могу перенести ваш дизайн в конструктор

4.Могу скинуть ссылку на начало работы,чтобы вы в режиме онлайн могли наблюдать за процессом

5.Если вы еще не до конца определились,какой вы хотите дизайн,то могу помочь с выбором



Если я вас заинтересовала,то пишите, буду рада поработать с вами 🙂