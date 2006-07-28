Viur8932k

Виктория Губарец Viur8932k

 
18 лет
2 года на фриланс-бирже
Была
год назад
Web-disegner

Добрый день,меня зовут Вика)
Я являюсь опытным и креативным веб-дизайнером,у меня в кармане более 30 успешных сайтов,к каждому сайту/дизайну индивидуальный подход.Постараюсь сделать вашу работу идеальной на 100%

Преимущества работы со мной:
1.Сделаю ваш заказ в кротчайшие сроки
2.Буду на связи 24/7
3.Я хорошо владею как Figma так и Тильда,так что могу перенести ваш дизайн в конструктор
4.Могу скинуть ссылку на начало работы,чтобы вы в режиме онлайн могли наблюдать за процессом
5.Если вы еще не до конца определились,какой вы хотите дизайн,то могу помочь с выбором

Если я вас заинтересовала,то пишите, буду рада поработать с вами 🙂

Портфолио