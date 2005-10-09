3D моделирование хард-серфейс обьектов

Владимир, 18 лет. Учусь на програмиста и паралельно углубленно изучаю Blender 3D.

За спиной у меня 3 курсса от gb.ru такие как : Разработка игр на Unity, введение и углубление в Blender. Есть опыт работы над оружием для 3D игр и анимаций. Портфолио свое я недавно потерял, не успев закинуть в облоко перед тем как сломал свой телефон и ноутбук. Но есть пара красивых и даже очень интересных работ.

Надеюсь я вас заинтересовал, буду рад сотруднечать

телефон для связи +77077176012