Vkusnosales

Кондитерский магазин

Здесь вы найдете не только необходимые товары для приготовления и декора выпечки, но и узнаете новые рецепты, а также полезные советы по выпечке кондитерских изделий.

"Вкусный магазин" - это:

✅ Более 13000 товаров в наличии.

✅ 2000 пунктов самовывоза

✅ Более 15 лет работы

✅ Более 20000 довольных покупателей

✅ Доставка до двери за 12 часов!

✅ Гарантия возврата товара

✅ Скидки, акции и конкурсы!

В магазине "Вкусный магазин" вы найдете все нужные товары для выпечки и десертов:

√ кондитерский инвентарь

√ кондитерские ингредиенты

√ кондитерская упаковка

√ различный декор для украшения выпечки

√ и многое другое

Есть вопросы? Пишите 👉 vk.me/nevkusno_ru

Наши контакты:

⛳Магазин: г. Москва, Сущевский вал, 46

☎ Телефон: (495)922-50-55

☎ Телефон: +7(929)5284148

⛳Магазин: г. Мытищи, Институтская, 6

☎ Телефон: +7(925)1666862