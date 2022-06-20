Vkusnosales

Магазин Вкусный Vkusnosales

 
31 годРоссия/Москва
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Кондитерский магазин

Здесь вы найдете не только необходимые товары для приготовления и декора выпечки, но и узнаете новые рецепты, а также полезные советы по выпечке кондитерских изделий.

"Вкусный магазин" - это:

✅ Более 13000 товаров в наличии.

✅ 2000 пунктов самовывоза

✅ Более 15 лет работы

✅ Более 20000 довольных покупателей

✅ Доставка до двери за 12 часов!

✅ Гарантия возврата товара

✅ Скидки, акции и конкурсы!

В магазине "Вкусный магазин" вы найдете все нужные товары для выпечки и десертов:

√ кондитерский инвентарь

√ кондитерские ингредиенты

√ кондитерская упаковка

√ различный декор для украшения выпечки

√ и многое другое

Есть вопросы? Пишите 👉 vk.me/nevkusno_ru

Наши контакты:

⛳Магазин: г. Москва, Сущевский вал, 46

☎ Телефон: (495)922-50-55

☎ Телефон: +7(929)5284148

⛳Магазин: г. Мытищи, Институтская, 6

☎ Телефон: +7(925)1666862

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  • Заполнение карточек товаров на ОЗОН

    Требуется добавить большое кол-во карточек для кондитерского магазина на ОЗОН Методический материал по составлению прилагается. Оплата: 15 рублей за 1 добавленную и правильно заполненную карточку, 18 рублей за 1 карточку при соблюдении нормы 80+ карточек в неделю. Среднее ...

    Наполнение сайтов19 заявок
    Закрыт
    2 года назад