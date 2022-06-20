Vkusnosales

Требуется добавить большое кол-во карточек для кондитерского магазина на ОЗОН Методический материал по составлению прилагается. Оплата: 15 рублей за 1 добавленную и правильно заполненную карточку, 18 рублей за 1 карточку при соблюдении нормы 80+ карточек в неделю. Среднее ...
Здесь вы найдете не только необходимые товары для приготовления и декора выпечки, но и узнаете новые рецепты, а также полезные советы по выпечке кондитерских изделий.
"Вкусный магазин" - это:
✅ Более 13000 товаров в наличии.
✅ 2000 пунктов самовывоза
✅ Более 15 лет работы
✅ Более 20000 довольных покупателей
✅ Доставка до двери за 12 часов!
✅ Гарантия возврата товара
✅ Скидки, акции и конкурсы!
В магазине "Вкусный магазин" вы найдете все нужные товары для выпечки и десертов:
√ кондитерский инвентарь
√ кондитерские ингредиенты
√ кондитерская упаковка
√ различный декор для украшения выпечки
√ и многое другое
Есть вопросы? Пишите 👉 vk.me/nevkusno_ru
Наши контакты:
⛳Магазин: г. Москва, Сущевский вал, 46
☎ Телефон: (495)922-50-55
☎ Телефон: +7(929)5284148
⛳Магазин: г. Мытищи, Институтская, 6
☎ Телефон: +7(925)1666862
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