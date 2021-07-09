SMM-специалист

В активе:

Высшее образование и опыт работы по специальности маркетинг.

Более 2-х лет успешной работы с группами в соц. сетях: VKontakte, Одноклассники, Facebook, Twitter:

- Разработка медиаплана (уникальные информационно-рекламные тексты, развлекательные материалы).

- Администрирование сообществ: размещение контента, организация и проведение конкурсов, опросов, коммуникация с участниками сообществ, привлечение пользователей, удаление спама, нивелирование негатива.

- Работа на целевых площадках (размещение комментариев, инициирование обсуждений).

- Анализ результативности проведенных активностей.

- Ежемесячная отчетность по проектам.

Достижения:

- выполнение плановых показателей по ежемесячному увеличению аудитории сообществ бренда;

- увеличение узнаваемости бренда;

- повышение лояльности к бренду;

- увеличение переходов на сайт интернет-магазина компании из социальных сетей.

Текущие проекты можно посмотреть по ссылкам:

http://vk.com/club_tinylove

http://odnoklassniki.ru/tinylove

https://www.facebook.com/clubTinyLove

http://vk.com/clubkskids

http://www.odnoklassniki.ru/kskids

https://www.facebook.com/kskidsrussia

Буду рада взаимовыгодному сотрудничеству!