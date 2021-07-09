В активе:
Высшее образование и опыт работы по специальности маркетинг.
Более 2-х лет успешной работы с группами в соц. сетях: VKontakte, Одноклассники, Facebook, Twitter:
- Разработка медиаплана (уникальные информационно-рекламные тексты, развлекательные материалы).
- Администрирование сообществ: размещение контента, организация и проведение конкурсов, опросов, коммуникация с участниками сообществ, привлечение пользователей, удаление спама, нивелирование негатива.
- Работа на целевых площадках (размещение комментариев, инициирование обсуждений).
- Анализ результативности проведенных активностей.
- Ежемесячная отчетность по проектам.
Достижения:
- выполнение плановых показателей по ежемесячному увеличению аудитории сообществ бренда;
- увеличение узнаваемости бренда;
- повышение лояльности к бренду;
- увеличение переходов на сайт интернет-магазина компании из социальных сетей.
Текущие проекты можно посмотреть по ссылкам:
http://odnoklassniki.ru/tinylove
https://www.facebook.com/clubTinyLove
http://www.odnoklassniki.ru/kskids
https://www.facebook.com/kskidsrussia
Буду рада взаимовыгодному сотрудничеству!