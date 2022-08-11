Почему именно я?

Вам не кажется что все заявки фрилансеров похожи друг на друга? Давайте, я попробую заинтересовать вас другим способом.

4 причины выбрать меня в качестве исполнителя:

1. Результат 100% Вы получите готовый проект на руки.

2. Всегда на связи Я на связи большую часть суток, поэтому оперативно отвечаю на ваши сообщения в процессе работы.

3. Визуальный результат Для вашего удобства я буду показывать вам процесс работы над проектом и постараюсь по максимуму продемонстрировать его на этапе работы.

4. Ваши корректировки Я постараюсь сделать всё отлично с первого раза, но если вам что-то не понравится, я буду вносить правки, пока вы не скажете «Меня всё устраивает!».

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Мои гарантии:

1. Работа выполняется в полном объёме. Я люблю работать «на отлично» и с первого раза, поэтому всё записываю и ничего не забываю.

2. Если не успею в срок, Вам скидка 15%. Время – деньги и ценный ресурс для предпринимателя. Если я не справлюсь в оговорённые сроки, цена за проект снижается на 15%.

3. Ваши данные не будут переданы третьим лицам. Все предоставленные файлы после окончания работы будут удалены (если нет договоренности о поддержке заказа), в этом случае все файлы остаются в строгом секрете и не разглашается.

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Если вы дочитали до конца, значит, вы уже заинтересовались моим предложением.

Прямо сейчас, пока вы думаете, ваши потенциальные клиенты уходят к конкурентам.

Свяжитесь со мной любым удобным для вас способом и мы начнём сотрудничество.

С уважением и надеждой на сотрудничество, Владислав.