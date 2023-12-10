Работаю со знаком «качества» и креативно.

Работал фрилансером в интересах министерства обороны.

Проявляю системность в оценках интернет-публикаций СМИ, контента YouTube-каналов, постов и твитов в социальных сетях, их актуальность и достоверность изложение фактов.

Обладаю достаточным опытом и навыками в редактировании и написании текстов по различной тематике в интересах Заказчика и с учётом разнообразия интересов различных аудиторий

Имею достаточные возможности и навыки для быстрого и качественного выполнения заказа.

Умею пользоваться офисными приложениями. Применяю на практике и другие компьютерные программы.

Располагаю достаточным свободным временем для выполнения срочных заказов.

Не принимаю стереотипы, продолжаю совершенствоваться для продолжения своего творческого долголетия. Имею серьёзную заинтересованность в продолжении своей активной жизненной позиции.

Выполняю переводы Русский – Английский, Английский – Русский, Русский – Украинский, Украинский – Русский.

Буду рад сотрудничеству.

Слава ЗСУ. Вірю у нашу Перемогу.