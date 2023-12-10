Работал фрилансером в интересах министерства обороны.
Проявляю системность в оценках интернет-публикаций СМИ, контента YouTube-каналов, постов и твитов в социальных сетях, их актуальность и достоверность изложение фактов.
Обладаю достаточным опытом и навыками в редактировании и написании текстов по различной тематике в интересах Заказчика и с учётом разнообразия интересов различных аудиторий
Имею достаточные возможности и навыки для быстрого и качественного выполнения заказа.
Умею пользоваться офисными приложениями. Применяю на практике и другие компьютерные программы.
Располагаю достаточным свободным временем для выполнения срочных заказов.
Не принимаю стереотипы, продолжаю совершенствоваться для продолжения своего творческого долголетия. Имею серьёзную заинтересованность в продолжении своей активной жизненной позиции.
Выполняю переводы Русский – Английский, Английский – Русский, Русский – Украинский, Украинский – Русский.
Буду рад сотрудничеству.
Слава ЗСУ. Вірю у нашу Перемогу.