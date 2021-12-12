Меня зовут Владимир, мне 30 лет, имею два года проф опыта в web-дизайне и несколько лет любительского. В работе использую figma, photoshop, illustrator, быстро учусь и совершенствуюсь, готов освоить другие необходимые программы. Проходил курсы по web-дизайну, ui/ux, типографике, графическому дизайну и продолжаю проходить курсы по повышению квалификации. Понимаю, как строятся дизайн-системы. Усидчив, трудолюбив. Желаю научиться многому и повысить свои навыки. В моем хоть и небольшом портфолио имеются примерные работы того, что я могу вам предоставить и разработать.