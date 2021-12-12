Меня зовут Владимир, мне 30 лет, имею два года проф опыта в web-дизайне и несколько лет любительского. В работе использую figma, photoshop, illustrator, быстро учусь и совершенствуюсь, готов освоить другие необходимые программы. Проходил курсы по web-дизайну, ui/ux, типографике, графическому дизайну и продолжаю проходить курсы по повышению квалификации. Понимаю, как строятся дизайн-системы. Усидчив, трудолюбив. Желаю научиться многому и повысить свои навыки. В моем хоть и небольшом портфолио имеются примерные работы того, что я могу вам предоставить и разработать.
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Портфолио
- Banners82 просмотра
- Logofolio part one78 просмотров
- Landing page AlfaDigital44 просмотра
- MusicPlayer Ui/Ux49 просмотров
- Redesign The Village30 просмотров
- Beauty House28 просмотров
- Redesign Realt.by30 просмотров
- Landing page "starflix*"32 просмотра
- Landing "Zaochnik.com"26 просмотров
- Landing page "Sputnik"29 просмотров
- Landing page ITA30 просмотров
- Landing "PhotoStore"31 просмотр