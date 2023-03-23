Привет, мой друг)
Да, вы не ослышались! Называя клиента таким образом, я показываю свое тепло и доброту к клиентам.
Меня зовут Владислав, и я счастливый человек, потому что занимаюсь любимым делом - веб-дизайном.
Я не хочу стоять на месте и опаздывать на несколько лет в развитии и уж точно в трендах дизайна, поэтому я принял решение, что каждый день буду учиться и становиться лучше.
ЧЕМ Я МОГУ ВАМ ПОМОЧЬ?
- Я сделаю современный, качественный дизайн по вашему выбору;
- Прототип;
- Интерфейс сайта;
- Создаю сайты для бизнеса;
- Landing Page;
- Адаптивные версии;
- Мобильное приложение;
- Баннеры;
- Логотип;
ПОЧЕМУ Я, А НЕ ДРУГИЕ ФРИЛАНСЕРЫ?
- КОНТАКТ: Я всегда на связи, независимо от времени суток, потому что для меня важно поддерживать контакт с клиентом на протяжении всего нашего сотрудничества;
- Я ДОВОЖУ ВСЕ ДО КОНЦА: способность, а главное желание, выполнять свою работу наилучшим образом. Я довожу работу только до конца, чтобы каждая деталь была на своем месте;
- ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД: нахожу общий язык с каждым клиентом и проявляю индивидуальность при выполнении любого вашего задания;
- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ: я серьезно отношусь к деталям, которые необходимо создать для клиента. Нет ничего лучше, чем выполнить работу в срок, так я показываю свое уважение к человеку.
- ИСКРЕННОСТЬ: Я считаю, что именно в искренности заложен стимул к работе, ведь без искры не будет искры, которая может зажечь вас. Поэтому я искренне хочу помочь вам решить ваши проблемы и создать что-то новое и крутое.
ЧТО ДЛЯ МЕНЯ САМОЕ ВАЖНОЕ?
- В моей работе самое главное - это осознанность, спокойствие, терпение, честность и легкий подход.
- У каждой задачи или вопроса всегда есть простые решения, главное иметь желание их решить.
- Для меня самое главное - делать добро людям, решать чьи-то проблемы, создавать ценности для людей. Делать добро - это не обязанность. Это радость, потому что это улучшает здоровье и увеличивает счастье человека.
- Пусть это звучит немного стереотипно, но осознанно.
Оплата
Я беру предоплату за проект - 25%. Оплата всего проекта происходит
по частям, в зависимости, какой объем проекта.
Правки
По поводу правок, то их исправление стоит БЕСПЛАТНО ибо это нецелесообразно брать деньги за то мелкие исправления.
Жду от вас обратной связи!
С уважением, Владислав)
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