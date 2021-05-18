Качественный видеомонтаж, цветокоррекция, саунд-дизайн
Всем привет! Меня зовут Влад.
Я - режиссер видеомонтажа!
- Монтирую видео, занимаюсь саунд-дизайном, созданием эффектов. Делаю цветокоррекцию и общий грейдинг!
- Работаю в программах: Premiere Pro, DaVinci Resolve и After Effects
- Люблю свою работу и прилагаю максимум усилий при создании каждого проекта!
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Портфолио
- Школа танцев «SCRIBLE»60 просмотров
- Go-kart club63 просмотра
- Этажи (Промо ролик)54 просмотра
- Nobody.one - Heroin45 просмотров