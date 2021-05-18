Качественный видеомонтаж, цветокоррекция, саунд-дизайн

Всем привет! Меня зовут Влад.

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Я - режиссер видеомонтажа!

- Монтирую видео, занимаюсь саунд-дизайном, созданием эффектов. Делаю цветокоррекцию и общий грейдинг!

- Работаю в программах: Premiere Pro, DaVinci Resolve и After Effects

- Люблю свою работу и прилагаю максимум усилий при создании каждого проекта!