VladMykhal

Веб-разработка сайта HTML5 / CSS3 /SCSS/ PHP/ WordPress / MySQL / React/ Redux/WebPack/ Bootstrap/REST-API
Качественно и с соблюдением дэдлайнов создам сайт с нуля/доработаю существующие страници/перенесу на WordPress/создам АРІ.
Сверстаю макет любой сложности.
Здравствуйте!
Я - програмист с комерчиским опытом работы в даной сфере. Плюсы работы со мной :
- умею читать чужой код;
- быстро выхожу на связь в удобное для Вас время;
- работаю быстро и качественно;
- отвечаю за результат выполненной работы;
- к работе приступаю быстро, не нарушаю сроков готовности.
Технологии:
HTML5 / CSS3 /SCSS/ PHP/ WordPress / MySQL / React/ Redux/WebPack/ Bootstrap/REST-API
Связь:
Telegram : @vmykhali
E-mail : [email protected]
Skype : icemicher