VladMykhal

Веб-разработка сайта HTML5 / CSS3 /SCSS/ PHP/ WordPress / MySQL / React/ Redux/WebPack/ Bootstrap/REST-API

Качественно и с соблюдением дэдлайнов создам сайт с нуля/доработаю существующие страници/перенесу на WordPress/создам АРІ.

Сверстаю макет любой сложности.

Здравствуйте!

Я - програмист с комерчиским опытом работы в даной сфере. Плюсы работы со мной :

умею читать чужой код;

быстро выхожу на связь в удобное для Вас время;

работаю быстро и качественно;

отвечаю за результат выполненной работы;

к работе приступаю быстро, не нарушаю сроков готовности.

В течение недели после передачи архива с готовой версткой я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.

Технологии:

HTML5 / CSS3 /SCSS/ PHP/ WordPress / MySQL / React/ Redux/WebPack/ Bootstrap/REST-API

Связь:

Telegram : @vmykhali

E-mail : [email protected]

Skype : icemicher

﻿Готов к приятному сотрудничеству !)