VladMykhal

Владислав VladMykhal

 
27 летУкраина/Киев
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Веб-разработка сайта HTML5 / CSS3 /SCSS/ PHP/ WordPress / MySQL / React/ Redux/WebPack/ Bootstrap/REST-API

Качественно и с соблюдением дэдлайнов создам сайт с нуля/доработаю существующие страници/перенесу на WordPress/создам АРІ.

Сверстаю макет любой сложности. 

Здравствуйте! 

 

Я - програмист с  комерчиским опытом работы в даной сфере. Плюсы  работы со мной : 

  • умею читать чужой код;
  • быстро выхожу на связь в удобное для Вас время;
  • работаю быстро и качественно;
  • отвечаю за результат выполненной работы;
  • к работе приступаю быстро, не нарушаю сроков готовности.
Гарантия на верстку. В течение недели после передачи архива с готовой версткой я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.

Технологии:

HTML5 / CSS3 /SCSS/ PHP/ WordPress / MySQL / React/ Redux/WebPack/ Bootstrap/REST-API

Связь:

Telegram : @vmykhali

   E-mail  :   [email protected]

  Skype    :   icemicher

﻿Готов к приятному сотрудничеству !)

PHPWordPressMySQLBootstrapReact