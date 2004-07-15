Vlad_Baidak

Шукаєте виконавця, який зможе оперативно і професійно виконати вашу роботу?

Тоді ласкаво просимо на мій акаунт!

Мене звуть Владислав і я фрілансер.

Із задоволенням і пристрастю готовий допомогти вам досягти високої якості виконання роботи в найкоротші терміни.

Мої навички включають:

Досконало володію, такими мовами як:

Українська

Російська

Англійська

Словацька

Французька

Іспанська

Італійська

Чому вибрати мене:

Моя пристрасть до мов робить мене відданим якості.

Я прагну до досконалості в кожному проєкті і завжди готовий приділити увагу деталям.

Моя мета - допомогти вам висловити ваші ідеї зрозуміло та ефективно, створюючи тексти, які привертатимуть увагу та надихатимуть вашу аудиторію.