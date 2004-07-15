Vlad_Baidak

Шукаєте виконавця, який зможе оперативно і професійно виконати вашу роботу?
Тоді ласкаво просимо на мій акаунт!
Мене звуть Владислав і я фрілансер.
Із задоволенням і пристрастю готовий допомогти вам досягти високої якості виконання роботи в найкоротші терміни.
Мої навички включають:
Досконало володію, такими мовами як:
Українська
Російська
Англійська
Словацька
Французька
Іспанська
Італійська
Чому вибрати мене:
Моя пристрасть до мов робить мене відданим якості.
Я прагну до досконалості в кожному проєкті і завжди готовий приділити увагу деталям.
Моя мета - допомогти вам висловити ваші ідеї зрозуміло та ефективно, створюючи тексти, які привертатимуть увагу та надихатимуть вашу аудиторію.