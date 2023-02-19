Vlad_Sribnyak

О себе!

Когда-то я зарегистрировался на платформе Upwork и начал искать работу, связанную с моими языковыми навыками. Я был готов выполнять различные задачи, связанные с печатью текстов, сочинением, историями и переводами.

Первый проект, который я получил, был связан с переводом текстов с английского на испанский язык. Я быстро выполнил этот набор и получил положительный отзыв от клиента. Я начал работать над переводом документов, веб-сайтов и других материалов.

Кроме того, я также выполнял задания по печати текстов и повторений. Например, я помогаю студентам создавать эссе и писать резюме, а также создавать истории для детей.

Каждый проект был предметом особого внимания. Я уделял особое внимание деталям и стремился к выполнению работ в срок. Клиенты оценивали мою работу и часто возвращались к нам для выполнения новых заданий.

Моя работа на Upwork помогла мне с врачебными ошибками перевода, сочинения и печати текстов. Я также научился свободно общаться с клиентами и понимать их потребности. Благодаря этому я получил множество положительных отзывов и обзоров, которые помогли мне получить еще больше проектов и добиться успеха на платформе Upwork.