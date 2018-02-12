Верстальщик / Адаптивная верстка / PerfectPixel
Валидная, кроссбраузерная, адаптивная верстка макетов.
PerfectPixel
Отличное знание HTML5, CSS3,
Умение работать с GIT, NPM
Опыт работы с Materialize, Bootstrap 3 / 4
А также:
- JavaScript.
- JQuery, ReactJS
- препроцессоры Sass, Less
- опыт работы с HTML emails
- Adobe Photoshop, Avocode
- MS Office
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Отзывы заказчиков
$20
10 баллов
7 лет назад
BootstrapCSSHTML
Работа выполнена в срок: качественно и без проблем. Рекомендую исполнителя к работе: пунктуальный и ответственный.
Ответный отзыв
Четко поставленная задача. Оплата в срок. Рекомендую работать с этим заказчиком.
$5
10 баллов
7 лет назад
HTML
Перед началом работы был озвучен способ реализации. Получено согласие и начата работа. Учитывая озвученную стоимость и сроки - претензий не имею абсолютно. Результат оправдал все ожидания, интегрирован в сайт и работает.
Ответный отзыв
Четко поставленная задача. Обговорили детали в личных сообщениях. Очень быстрая оплата. Рекомендую