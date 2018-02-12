Vlad_T

Владислав Vlad_T

 
35 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Верстальщик / Адаптивная верстка / PerfectPixel

Валидная, кроссбраузерная, адаптивная верстка макетов. 

PerfectPixel

Отличное знание HTML5, CSS3,

Умение работать с GIT, NPM

Опыт работы с Materialize, Bootstrap 3 / 4

А также:

- JavaScript.

-  JQuery, ReactJS

- препроцессоры Sass, Less

- опыт работы с HTML emails

- Adobe Photoshop, Avocode

- MS Office

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Отзывы заказчиков

sklazer
33 года
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
$20
10 баллов
7 лет назад
Верстка страниц, HTML+CSS, Bootstrap 3
BootstrapCSSHTML
Работа выполнена в срок: качественно и без проблем. Рекомендую исполнителя к работе: пунктуальный и ответственный.
Четко поставленная задача. Оплата в срок. Рекомендую работать с этим заказчиком.
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PALSECAMich
Павел 
50 лет
18 лет в сервисе
Был
год назад
$5
10 баллов
7 лет назад
Сверстать HTML страницу на основе PDF
HTML
Перед началом работы был озвучен способ реализации. Получено согласие и начата работа. Учитывая озвученную стоимость и сроки - претензий не имею абсолютно. Результат оправдал все ожидания, интегрирован в сайт и работает.
Четко поставленная задача. Обговорили детали в личных сообщениях. Очень быстрая оплата. Рекомендую
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