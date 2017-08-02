Vladimir232

Владимир Vladimir232

 
31 годУкраина/Киев
6 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Контент менеджер, верстальщик

Имею более 3-х опыта работы контент менеджером, занимался версткой макетов и лендингов. 

Уверенное владение HTML5/CSS3/Bootstrap/Photoshop.

Работал над проектами:

https://produktoff.com/

http://all-test-drives.com/

https://oselya.ua/

https://www.relax.ua/

https://www.103.ua/

https://wikilect.com/

HTMLBootstrapPhotoshopВерстка макета
Отзывы заказчиков
Alexej4
41 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
год назад
$1
10 баллов
4 года назад
Наполнение сайтов контентом. Возможна постоянная работа
Все сделано как требовалось, продолжаем сотрудничество, Спасибо!
Четкая постановка задачи, своевременная оплата. Однозначно рекомендую!
Ответный отзыв
promin
Максим 
45 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
$15
10 баллов
6 лет назад
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Хороший исполнитель с ответственным подходом к работе.
Очень хороший заказчик, приятный в общении, четкая постановка задачи, своевременная оплата. Рекомендую.
Ответный отзыв
Наполнение сайтов
2 отзыва
$3/час
от 1 дня
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