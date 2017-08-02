Контент менеджер, верстальщик
Имею более 3-х опыта работы контент менеджером, занимался версткой макетов и лендингов.
Уверенное владение HTML5/CSS3/Bootstrap/Photoshop.
Работал над проектами:
Отзывы заказчиков
$1
10 баллов
4 года назад
Все сделано как требовалось, продолжаем сотрудничество, Спасибо!
Ответный отзыв
Четкая постановка задачи, своевременная оплата. Однозначно рекомендую!
$15
10 баллов
6 лет назад
Хороший исполнитель с ответственным подходом к работе.
Ответный отзыв
Очень хороший заказчик, приятный в общении, четкая постановка задачи, своевременная оплата. Рекомендую.
Наполнение сайтов
2 отзыва
$3/час
от 1 дня
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