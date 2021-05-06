VladimirCM

Необходимо создать видео, которое понятно протранслирует сложную механику промо-акции И послужит призывом к покупке (участию в акции) и все это за 15 сек :-) Мы - сеть "Червоний Маркет" (товары для ...
Анимация4 заявки
Закрыт
4 года назад
Необходимо создать видео, которое понятно протранслирует сложную механику промо-акции И послужит призывом к покупке (участию в акции) и все это за 15 сек :-) Мы - сеть "Червоний Маркет" (товары для ...
Необходимо создать 2D моушн анимацию на основании стилистики и элементов газеты/буклета. Со своей стороны мы предоставляем: - Газету в слоях (можно брать любой элемент) - Список товаров для трансляции в ...