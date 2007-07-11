В московскую web-студию «VIP-Web» требуются мастера любых специализаций для сотрудничества на постоянной основе. Перечень работ: создание, аудит, продвижение, техническая поддержка сайтов.

Предпочтение отдам сложившимся коллективам и узким специалистам, нежели «механизаторам широкого профиля», умеющим ВСЁ, но на оценку 3.

Самый короткий путь к сотрудничеству: указать специализацию, в которой Вы наиболее продвинуты; прислать ссылки на свои работы (срок выполнения и стоимость проекта); свой прайс-лист (наименование работы, стоимость, срок выполнения); с обязательным указанием города проживания, имени, контактных данных, а также предпочтительных вариантов получения выплат за выполненные работы.

85% сайтов создаем на CMS «Bitrix» (www.bitrix.ru). Просмотрите/протестируйте эту CMS и если для Вас не покажется камнем преткновения, то будем говорить о сотрудничестве (Справка. 15% проектов создаем без какой-либо CMS).

Пакет заказов полон.