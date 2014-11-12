Vladimirnikolaev

Требуется поменять рекламу на сайте. С футера убрать и расположить слева страницы. Убрать логотип и ссылку разработчика. "Ритики Сумы" когда посмотрите с ценой приватным сообщением или на почту
Ищу людей для продвижения сайта
Нужны грамотные люди для продвижения Интернет магазина Ритики в разумных пределах.
- Дизайн сайтов7 заявокЗакрыт10 лет назад
Требуется креативный и енергичный администратор для продвижения социальных групп ВК, Твитер, Фейсбук итд. Ссылка в профиле цены приватным сообщением или на почтуУправление проектами105 заявокЗакрыт10 лет назад
- $300
Нужно грамотно оптимизировать сайт работы очень много начиная от написания текстов, перелинковкой страниц и заканчивая продвижением внешним. Смотрите в профиле, цены пишите приватным сообщениемПоисковые системы (SEO)24 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $300
Добрый день, Нужен человек с опытом работы для написание статей для интернет магазина. Тематика детские вещи. Буду проверять тексты на уникальность. Буду рад сотрудничествуКопирайтинг32 заявкиЗакрыт10 лет назад