Vladis_min

Я - опытный переводчик текстов с более чем 1 года опыта работы в различных областях. Я владею английским и русским языками на высоком уровне и имею уникальную способность передавать смысл и нюансы оригинального текста на целевой язык.

Мои профессиональные навыки включают в себя перевод текстов различной тематики, от литературных произведений до юридических и медицинских документов. Я также имею опыт работы с программным обеспечением для перевода и переводческими платформами, что позволяет мне эффективно выполнять переводы и управлять проектами.

Я внимателен к деталям и обладаю отличными коммуникативными навыками. Я умею работать в команде и взаимодействовать с клиентами, чтобы точно определить их потребности и обеспечить высокое качество перевода. Кроме того, я умею работать в стрессовых условиях и с соблюдением сроков.

Я стремлюсь к постоянному улучшению своих навыков и поэтому всегда готов учиться и совершенствоваться в своей профессии. Я открыт для новых возможностей и готов приступить к работе немедленно.