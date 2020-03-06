Эдитор , обработка фотографий/видео
Я предоставлю вам монтаж и обработку видео.
В работу входит:
- Качественный видеомонтаж и обработка вашего видео
- Нарезка видеофрагментов
- Удаление лишних сцен
- Добавление переходов
- Склейка отдельных фрагментов
- Удаление кадров с браком
- Лучший эдит или AMV в вашей жизни
1. Ссылки на материалы для видео
2. подробно описать что желаете увидеть в готовом видео
3. Пример видео (если есть).
Я против войны в Украине!
Портфолио
- AMV , edits28 просмотров
- Редактирования фото.116 просмотров
Отзывы заказчиков
$3
10 баллов
4 года назад
Владислав очень оперативно сделал задачу и так же оперативно сделал правки. Спасибо!
Ответный отзыв
Спасибо)
$1
10 баллов
4 года назад
Спасибо за хорошую работу! Все отлично!
Ответный отзыв
Анна,всё понятно и чётко разъяснила и ничего лишнего.