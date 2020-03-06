Vladislaav

Владислав Vladislaav

 
24 годаБеларусь/Минск
4 года на фриланс-бирже
Был
год назад
Эдитор , обработка фотографий/видео

Я предоставлю вам монтаж и обработку видео.

В работу входит:

  • Качественный видеомонтаж и обработка вашего видео
  • Нарезка видеофрагментов
  • Удаление лишних сцен
  • Добавление переходов
  • Склейка отдельных фрагментов
  • Удаление кадров с браком
  • Лучший эдит или AMV в вашей жизни
Нужно для заказа:

1. Ссылки на материалы для видео

2. подробно описать что желаете увидеть в готовом видео

3. Пример видео (если есть).

Портфолио
Отзывы заказчиков
ildario
36 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
год назад
$3
10 баллов
4 года назад
Надо поправить несколько картинок в фотошопе
Владислав очень оперативно сделал задачу и так же оперативно сделал правки. Спасибо!
Спасибо)
Ответный отзыв
TerraZet
Анна 
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
$1
10 баллов
4 года назад
Вытащить изображение из .cdr
Спасибо за хорошую работу! Все отлично!
Анна,всё понятно и чётко разъяснила и ничего лишнего.
Ответный отзыв