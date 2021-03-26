Цель-стать лучшим переводчиком
Здравствуйте, уважаемый заказчик. Я студент Финансового университета при Правительстве РФ. Имею некоторый опыт в переводе аудио и письменных текстов. Закончил английскую школу London express на уровень upper-intermediate. В будущем хочу стать успешным переводчиком. Для этого я здесь, чтобы делать себя лучше и делать ваши работы качественными.
Я против войны в Украине!
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- Транскрибация видео на ветеринарную тематику138 просмотров
Отзывы заказчиков
$3
10 баллов
2 года назад
Ответный отзыв
Рекомендую Оплата в срок: 5 Коммуникация: 5
$2
9 баллов
3 года назад
Владислав выполнил работу быстро, по хорошей цене, рекомендую!
Ответный отзыв
Работа с Вероникой легкая и приятная! Задача ясна и понятна. Оплата в срок. Всегда на связи. Рекомендую как надежного и грамотного заказчика!