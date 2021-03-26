Цель-стать лучшим переводчиком

Здравствуйте, уважаемый заказчик. Я студент Финансового университета при Правительстве РФ. Имею некоторый опыт в переводе аудио и письменных текстов. Закончил английскую школу London express на уровень upper-intermediate. В будущем хочу стать успешным переводчиком. Для этого я здесь, чтобы делать себя лучше и делать ваши работы качественными.