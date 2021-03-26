Vladislav02944

Владислав Братишко Vladislav02944

 
21 годРоссия/Краснодар
3 года на фриланс-бирже
Был
4 месяца назад
Цель-стать лучшим переводчиком

Здравствуйте, уважаемый заказчик. Я студент Финансового университета при Правительстве РФ. Имею некоторый опыт в переводе аудио и письменных текстов. Закончил английскую школу London express на уровень upper-intermediate. В будущем хочу стать успешным переводчиком. Для этого я здесь, чтобы делать себя лучше и делать ваши работы качественными.

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Отзывы заказчиков
soloviov21
25 летРоссия
3 года в сервисе
Был
2 года назад
$3
10 баллов
2 года назад
Перевести видео в текст (про криптовалюту)
Куто!
Рекомендую Оплата в срок: 5 Коммуникация: 5
Ответный отзыв
nika_rudkina
Вероника 
25 летРоссия
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
$2
9 баллов
3 года назад
Перевод видео на ветеринарную тематику с английского
Владислав выполнил работу быстро, по хорошей цене, рекомендую!
Работа с Вероникой легкая и приятная! Задача ясна и понятна. Оплата в срок. Всегда на связи. Рекомендую как надежного и грамотного заказчика!
Ответный отзыв