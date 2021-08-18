Требуется транскрибация аудиозаписей длительностью от 60 до 120 минут с участниками. Ищем несколько исполнителей. Основные требования: грамотность, высокая скорость набора текста и соблюдение дедлайнов. Оплата от 10 до 15 рублей за минуту аудио.
Перевести видео в текст (про криптовалюту)
Необходимо перевести видео с ютуба про криптовалюту (Doge Coin) в текст. Английское видео в русский текст.
8 - 10 минут.
Требуется грамотность и понятие того что вы переводите во избежание непонимания, переводите так как будто сможете сами зачитать этот текст.
Пример видео - https://www.youtube.com/watch?v=9bl95Gs6JJ0
Сроки исполнения - в этот же день, желательно как можно быстрее.
Оплата - QIWI
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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