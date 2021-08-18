Необходимо перевести видео с ютуба про криптовалюту (Doge Coin) в текст. Английское видео в русский текст.

8 - 10 минут.

Требуется грамотность и понятие того что вы переводите во избежание непонимания, переводите так как будто сможете сами зачитать этот текст.

Пример видео - https://www.youtube.com/watch?v=9bl95Gs6JJ0

Сроки исполнения - в этот же день, желательно как можно быстрее.

Оплата - QIWI