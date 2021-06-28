Необходимо выполнить транскрибацию 10 аудиофайлов, каждый продолжительностью от 20 до 40 минут. Стоимость составляет 300 рублей за один аудиофайл. Ожидается качественный перевод аудиозаписи в текстовый формат.
Транскрибация (расшифровка видео в текст)
Работа для ВСЕХ, кто умеет грамотно писать по-русски.
Требуется расшифровать обучающие видеозаписи.
Ищу несколько исполнителей.
Видео лежит на облаке, сильно облегчит работу сервис speechpad и ему подобные.
Условия: 150 рублей на киви-кошелек за 100 минут видео, на отзывы не жадная.
Можно и не на киви-кошелек, но тогда сумма уменьшится за счет комиссии.
Практика показала, что жителям Украины оплату возможно произвести только на номер телефона Киевстар.
От вас требуется грамотность и соблюдение стилистических норм.
Перенос текста из видео должен быть относительно дословным, без переработки смысла, структуры и содержания, но с соблюдением грамматических правил.
Слова-паразиты, организационные моменты типа "нет звука", а также двойные повторения писать не нужно.
Тестовое задание - расшифровать первые 2-3 минуты видео, и если все ок - продолжите работу над ним.
Выбранные исполнители
Заявки фрилансеров
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