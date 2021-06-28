Работа для ВСЕХ, кто умеет грамотно писать по-русски.

Требуется расшифровать обучающие видеозаписи.

Ищу несколько исполнителей.

Видео лежит на облаке, сильно облегчит работу сервис speechpad и ему подобные.

Условия: 150 рублей на киви-кошелек за 100 минут видео, на отзывы не жадная.

Можно и не на киви-кошелек, но тогда сумма уменьшится за счет комиссии.

Практика показала, что жителям Украины оплату возможно произвести только на номер телефона Киевстар.

От вас требуется грамотность и соблюдение стилистических норм.

Перенос текста из видео должен быть относительно дословным, без переработки смысла, структуры и содержания, но с соблюдением грамматических правил.

Слова-паразиты, организационные моменты типа "нет звука", а также двойные повторения писать не нужно.

Тестовое задание - расшифровать первые 2-3 минуты видео, и если все ок - продолжите работу над ним.