Транскрибация (расшифровка видео в текст)

$2
  1. Биржа фриланса
  2. Транскрибация
Завершен22 заявки1772 просмотра

Работа для ВСЕХ, кто умеет грамотно писать по-русски.

Требуется расшифровать обучающие видеозаписи.

Ищу несколько исполнителей.

Видео лежит на облаке, сильно облегчит работу сервис speechpad и ему подобные.

Условия: 150 рублей на киви-кошелек за 100 минут видео, на отзывы не жадная.

Можно и не на киви-кошелек, но тогда сумма уменьшится за счет комиссии.

Практика показала, что жителям Украины оплату возможно произвести только на номер телефона Киевстар.

От вас требуется грамотность и соблюдение стилистических норм.

Перенос текста из видео должен быть относительно дословным, без переработки смысла, структуры и содержания, но с соблюдением грамматических правил.

Слова-паразиты, организационные моменты типа "нет звука", а также двойные повторения писать не нужно.

Тестовое задание - расшифровать первые 2-3 минуты видео, и если все ок - продолжите работу над ним.

4 года назад
strawberry1
36 лет
8 лет в сервисе
Была
3 года назад

Выбранные исполнители

Cocher12
Татьяна 
26 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
$2
1 день
Escrow
Грамотная транскрибация, соблюдение сроков. Спасибо большое за работу!
Очень вежливый, внимательный и порядочный заказчик! Задача поставлена максимально точно. Оплата своевременна. Так как это моя первая работа, было очень много сомнений и вопросов, но вы во всем мне помогли и объяснили, спасибо! Рекомендую! Однозначно в будущем буду брать ваши заказы!
juliabulavina7
Юлия 
24 года
4 года в сервисе
Была
3 года назад
4 года назад
$2
1 день
Тексты расшифрованы быстро и грамотно, очень точно понято ТЗ (сумбурная речь на видео отлично переведена во внятный текст). Рекомендую!
Однозначно рекомендую как порядочного человека и ответственного, чуткого заказчика. Остались лишь приятные впечатления после сотрудничества. Благодарю за возможность с Вами поработать. Буду однозначно обращаться за новыми заказами в будущем!

Заявки фрилансеров

Виктория
 
21 год
4 года в сервисе
Была
3 года назад
4 года назад
Анастасия
 
34 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Анастасия
 
30 лет
4 года в сервисе
Была
3 года назад
4 года назад
Нармина
 
44 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Дарья
 
25 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Анастасия
 
20 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Иван
 
25 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Виктория
 
30 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Кэйт
 
26 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Наталия
 
30 лет
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
2 отзыва
4 года назад
Ирина
 
37 лет
4 года в сервисе
Была
3 года назад
4 года назад
Дарья
 
25 лет
4 года в сервисе
Была
2 года назад
14 отзывов
4 года назад
Нурия
 
20 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Дмитрий
 
34 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Анатолий
 
33 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Cocher12
Татьяна 
26 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Алексей
 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Сергей
 
27 лет
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Наталья
 
23 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Андрей
 
37 лет
8 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
116 отзывов
4 года назад
ТОП-5
Транскрибация
Никита
 
22 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
juliabulavina7
Юлия 
24 года
4 года в сервисе
Была
3 года назад
4 года назад

  • Похожие заказы

  • Транскрибация аудиозапись в текст.

    Необходимо выполнить транскрибацию 10 аудиофайлов, каждый продолжительностью от 20 до 40 минут. Стоимость составляет 300 рублей за один аудиофайл. Ожидается качественный перевод аудиозаписи в текстовый формат.

    Транскрибация108 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Расшифровать вебинар

    Требуется расшифровать вебинар по психологии длительностью от 10 до 30 минут. Оплата составит 8 рублей за минуту, только на российскую карту. Остальные детали будут предоставлены выбранному исполнителю.

    Транскрибация132 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Расшифровка 21 мин. в текст (задание для Ильи)

    $2

    Требуется расшифровать 21-минутное интервью с проверкой текста. Необходимо расставить запятые, исправить слова и обозначить вопросы Николая. Упомянуты специфические термины: УПП, Битрикс, ЕРПИ, лиды. Срок выполнения - до 18:00 по Москве.

    Транскрибация1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Перевод аудио в текст

    Необходимо выполнить транскрибацию аудио длительностью 1 час в текстовый формат. Ожидается качественный и точный перевод аудиозаписи в текст. Подходите к задаче внимательно и ответственно.

    Транскрибация28 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Перевод аудио в текст 20 мин

    Требуется срочная транскрипция аудио длительностью 20 минут. Задача должна быть выполнена в течение 2 часов. Ожидается точный перевод аудиозаписи в текстовый формат.

    Транскрибация117 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Расшифровка в текст 25 мин. аудио 5 часть (2ч. 10 мин. - 2 ч. 35 мин)

    $2

    Необходимо расшифровать и проверить текст 25 минут аудио-интервью. Включает исправление ошибок и расстановку знаков препинания. Упоминание специфических терминов: УПП, Битрикс, ЕРПИ, лиды. Обозначать Николая как задающего вопросы, остальных как Клиент. Срок выполнения - сегодня, 20.06.2021, до 16:00 по Москве.

    Транскрибация10 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Расшифровка в текст 25 мин. аудио 4 часть (1ч. 45 мин. - 2 ч. 10 мин)

    $2

    Необходимо расшифровать 25 минут аудио-интервью с проверкой готового текста. Исправить ошибки, расставить запятые и обозначить вопросы. Специфические термины: УПП, Битрикс, ЕРПИ, лиды. Срок выполнения - до 16:00 по Москве, 20.06.2021.

    Транскрибация1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Расшифровка аудио в текст 25 мин. 1 часть (30-55)

    $2

    Необходимо расшифровать 25-минутное интервью, проверяя предоставленный заказчиком текст. Задача включает в себя расстановку запятых и исправление слов. Срок выполнения — до 13:00 по Москве 20.06.2021.

    Транскрибация1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Расшифровка в текст 25 мин. аудио 3 часть (1ч. 20 мин. - 1 ч. 45 мин)

    $2

    Необходимо расшифровать 25 минут аудио-интервью, проверяя текст заказчика и исправляя ошибки. Упоминание специфических терминов: УПП, Битрикс, ЕРПИ, лиды. Обозначить Николая как задающего вопросы, остальной текст от Клиента. Срок выполнения – до 15:00 по Москве 20.06.2021.

    Транскрибация1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад