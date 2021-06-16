Расшифровка в текст 25 мин. аудио 5 часть (2ч. 10 мин. - 2 ч. 35 мин)

$2
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Закрыт10 заявок837 просмотров

Необходимо расшифровать интервью. Длительность - 25 мин. Есть расшифровка от заказчика в какой-то программе, нужно ее проверять, расставлять запятые и правильно слова исправлять. Срок выполнения задания 16.00 по Москве сегодня 20.06.2021.

В общем там еще есть специфические термины, я на всякий случай из напишу: УПП, Битрикс, ЕРПИ, лиды.

Обозначать, Николай, вопросы задает который, остальные Клиент. Первые 25 мин сделаны, по аналогии оформлять.

4 года назад
oksana_dviga
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