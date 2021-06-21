Расшифровка аудио в текст 25 мин. 2 часть (55 - 1ч. 20 мин.)

$2
  1. Биржа фриланса
  2. Транскрибация
Завершен7 заявок543 просмотра

Необходимо расшифровать интервью. Длительность - 25 мин. Есть расшифровка от заказчика в какой-то программе, нужно ее проверять, расставлять запятые и правильно слова исправлять. Срок выполнения задания 14.00 по Москве сегодня 20.06.2021.

В общем там еще есть специфические термины, я на всякий случай из напишу: УПП, Битрикс, ЕРПИ, лиды.

Обозначать, Николай, вопросы задает который, остальные Клиент. Первые 25 мин сделаны, по аналогии оформлять. 

4 года назад
oksana_dviga
Оксана 
41 год
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4 года назад
56 отзывов

Выбранный исполнитель

kamilla243
Камилла 
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4 года назад
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1 день
Escrow
Спасибо за работу, все отлично, рекомендую как исполнителя.

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kamilla243
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