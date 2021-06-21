Расшифровка видеозаписи интервью (Украина)

  1. Биржа фриланса
  2. Транскрибация
Завершен24 заявки1057 просмотров

Для расшифровки есть видеозапись группового интервью длительностью 64 минуты

Работа оплачивается по тарифу 5.5 грн за 1000 знаков без пробелов, т.е. ориентировочно около 250-300 грн за час расшифрованной записи – в зависимости от скорости речи участников и дословности расшифровки. Групповое интервью – это мероприятие, в котором за одним столом собираются от 4 до 8 человек и по очереди отвечают на вопросы ведущего

Язык общения - русский

Для работы нужны грамотность и наушники. Желательны высокая скорость печати и опыт в расшифровке

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4 года назад
sidan842
Андрей 
39 лет
8 лет в сервисе
Был
месяц назад

Выбранный исполнитель

ValeriiaBozhko
22 года
4 года в сервисе
Была
2 года назад
4 года назад
$15
2 дня
Escrow
Работа выполнена вовремя и качественно. Приятно работать с ответственным человеком. Будем сотрудничать в дальнейшем)
Очень четкая и понятная рекомендация по поводу выполнения поставленного задания была дана работодателем сразу. Человек ответственно подходит к подбору специалистов для выполнения заказов. Поставил разумные сроки, подкорректировал изначально так, как нужно, помог с началом работы. Оперативно ответил на заявку и поддерживал контакт на протяжении выполнения, очень приятен и профессионален в общении. Выплата так же произошла вовремя. Без сомнений рекомендую.

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