Необходимо расшифровать разговор нескольких человек на тему бизнеса. Длительность - 20 мин. Запись разговора в скайпе, качество записи хорошее. Срок выполнения задания КРИТИЧЕН. Срок предоставления выполненного задания 06.00 по Москве сегодня 17.06.2021. Расшифровку необходимо ...
Перевести видео в текст
есть 3 - х часовое видео обучение, все слова спикера нужно перенести в ворд текстом
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