Перевести видео в текст

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Завершен34 заявки1043 просмотра

есть 3 - х часовое видео обучение, все слова спикера нужно перенести в ворд текстом

4 года назад
guest_16239648639441
4 года в сервисе
Была
4 года назад

Выбранный исполнитель

myullerolga
Ольга 
23 года
4 года в сервисе
Была
3 года назад
4 года назад
$15
2 дня
Escrow
качественно, в срок, рекомендую!
Очень легко было наладить работу!

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myullerolga
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