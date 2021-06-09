Транскрибация

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Закрыт130 заявок4337 просмотров

Необходимо сделать транскрибацию текста с видео файла. Видео 15 минут. Сколько стоит минута?

4 года назад
Tigrenok_749
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