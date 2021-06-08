Перевести видео в текст

  1. Биржа фриланса
  2. Транскрибация
Закрыт91 заявка4743 просмотра

Есть несколько исходных видео файлов, которые нужно перевести в текст. 

4 года назад
r0manizma
Роман 
31 год
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Евгения
 
36 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Сергей
 
27 лет
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Жибек
 
24 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Елизавета
 
23 года
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
1 отзыв
4 года назад
Дарья
 
22 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Камилла
 
27 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
1 отзыв
4 года назад
Наталия
 
27 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Алена
 
24 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Кира
 
22 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Анастасия
 
23 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Дарья
 
25 лет
4 года в сервисе
Была
2 года назад
14 отзывов
4 года назад
Рита
 
19 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Юрий
 
29 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Александра
 
29 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Никита
 
22 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Надежда
 
25 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
1 отзыв
4 года назад
Андрей
 
19 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Рамина
 
30 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Михаил
 
35 лет
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Анжелика
 
26 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Ольга
 
21 год
4 года в сервисе
Была
2 года назад
4 года назад
Олег
 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Семён
 
23 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Аркадий
 
29 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Екатерина
 
26 лет
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Елена
 
24 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Александра
 
24 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
1 отзыв
4 года назад
Максим
 
19 лет
4 года в сервисе
Был
год назад
4 года назад
Марина
 
29 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Карина
 
21 год
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Оксана
 
30 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Виктория
 
27 лет
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Наталья
 
26 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Екатерина
 
22 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Регина
 
23 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Юлия
 
21 год
4 года в сервисе
Была
2 года назад
4 года назад
Егор
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
1 отзыв
4 года назад
Мария
 
33 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Юлия
 
26 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Александр
 
23 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Настя
 
28 лет
4 года в сервисе
Была
3 года назад
4 года назад
Артем
 
27 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Лилия
 
37 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Анастасия
 
30 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Хамида
 
28 лет
4 года в сервисе
Была
2 года назад
4 года назад
Марина
 
26 лет
4 года в сервисе
Была
10 месяцев назад
4 года назад
Виктория
 
24 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Денис
 
23 года
6 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
4 года назад
Виталий
 
35 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Марина
 
34 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Алексей
 
35 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Маргарита
 
27 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
1 отзыв
4 года назад
Толкын
 
45 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Виктория
 
23 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Марина
 
22 года
6 лет в сервисе
Была
3 года назад
1 отзыв
4 года назад
Виктор
 
31 год
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Даниил
 
38 лет
4 года в сервисе
Был
7 месяцев назад
4 года назад
Диана
 
19 лет
4 года в сервисе
Была
10 месяцев назад
4 года назад
Даниель
 
24 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Давид
 
25 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Николай
 
32 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Александр
 
26 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Дарья
 
22 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Марина
 
22 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Татьяна
 
44 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Анна
 
28 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Валерия
 
28 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Макс
 
23 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад
3 отзыва
4 года назад
Ольга
 
39 лет
5 лет в сервисе
Была
3 часа назад
49 отзывов
4 года назад
Саша
 
35 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Анна
 
24 года
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Виктор
 
24 года
4 года в сервисе
Был
2 года назад
15 отзывов
4 года назад
Наиля
 
39 лет
4 года в сервисе
Была
3 года назад
4 года назад
Юлия
 
23 года
4 года в сервисе
Была
3 года назад
4 года назад
Яна
 
32 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Алика
 
21 год
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Артур
 
26 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Виктория
 
21 год
4 года в сервисе
Была
3 года назад
4 года назад
Мария
 
21 год
4 года в сервисе
Была
3 года назад
4 года назад
Анна
 
24 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Анастасия
 
26 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Игорь
 
31 год
4 года в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад
Алена
 
23 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Алина
 
39 лет
16 лет в сервисе
Была
год назад
1 отзыв
4 года назад
Ольга
 
25 лет
4 года в сервисе
Была
3 года назад
4 года назад
Астемир
 
24 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Юлия
 
24 года
4 года в сервисе
Была
3 года назад
2 отзыва
4 года назад
Андрей
 
37 лет
8 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
116 отзывов
4 года назад
ТОП-5
Транскрибация
Виктор
 
29 лет
5 лет в сервисе
Был
6 дней назад
35 отзывов(-1)
4 года назад
Максим
 
24 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Дмитрий
 
28 лет
5 лет в сервисе
Был
месяц назад
15 отзывов
4 года назад